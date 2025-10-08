Скидки
ФНЛ запускает мобильное приложение для футболистов в рамках цифровой экосистемы ФНЛ360

Футбольная Национальная Лига продолжает развитие цифровой платформы ФНЛ360, объединяющей ключевые процессы управления футбольным клубом. Одним из важнейших элементов экосистемы стало новое мобильное приложение для футболистов.

Приложение ФНЛ360 — это персональный кабинет игрока ФНЛ, где собраны все сервисы, необходимые для профессионального развития:

  • Уникальная статистика и сравнение с другими игроками лиги;
  • Прохождение опросников от тренерского штаба и врача;
  • Уведомления об актуальном расписании команды со всеми событиями;
  • Запись на приём к врачу или массажисту и хранение истории диагнозов;
  • Обучающие видео и курсы по ключевым темам — от питания и восстановления до финансов и психологии;
  • Партнёрские предложения для футболистов на полезные товары сервисы для профессионального развития.

Важно отметить, что мобильное приложение для футболистов станет важной частью цифровой платформы ФНЛ360 — комплексного решения по управлению клубом и взаимодействию внутри команды, которое охватывает пять ролей футбольного клуба:

  • Спортивный директор — управление спортивным блоком клуба;
  • Тренер — планирование тренировок и микроциклов;
  • Врач — ведение медицинской базы данных игроков и приемов;
  • Начальник команды — контроль расписания команды;
  • Футболист — связь с командой и профессиональное развитие.
