«Вильярреал» и «Барселона» сыграют матч Ла Лиги в Майами 20 декабря

Ла Лига официально объявила, что матч 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится 20 декабря 2025 года на стадионе «Хард Рок» в Майами, Флорида (США).

«Этот матч — исторический шаг, выводящий Ла Лигу и испанский футбол на совершенно новый уровень. Мы понимаем и уважаем опасения, которые может вызвать это решение, но важно понимать контекст: это всего лишь один из 380 матчей сезона. Ла Лига представляет миллионы болельщиков по всему миру, включая тех, кто страстно следит за своими командами и заслужил возможность хотя бы раз увидеть их вживую. Этот матч призван приблизить наш футбол к мировой фанбазе, не умаляя при этом нашей преданности тем, кто каждую неделю наслаждается им на стадионах по всей Испании», — приводит слова главы лиги Хавьера Тебаса сайт Примеры.

Сообщается, что матч будет транслироваться в прямом эфире официальными вещателями и будет сопровождаться дополнительным контентом для улучшения впечатлений от просмотра. Для владельцев сезонных абонементов домашнего клуба также предусмотрены компенсационные меры. Болельщики «Вильярреала» смогут бесплатно посетить матч в Майами. Те, кто не поедет на матч, получат скидку 30% на сезонный абонемент.