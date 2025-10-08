Скидки
Главная Футбол Новости

Сержиу Консейсау возглавил «Аль-Иттихад»

Комментарии

Португальский тренер Сержиу Консейсау возглавил саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

Срок действия трудового договора специалиста с командой рассчитан на три года. Ранее в этой должности работал Лоран Блан. На данный момент «Аль-Иттихад» с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице Про-Лиги. Помимо этого, команда выступает в Лиге чемпионов АФК.

Последним клубом Сержиу Консейсау был итальянский «Милан», который он покинул 29 мая 2025 года. Португалец руководил командой с 30 декабря 2024 года. С данным тренером «россонери» завоевали Суперкубок Италии — 2024.

