20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Футбольный комментатор высказался о прогрессе «КАМАЗа» при Ахметзянове

Футбольный комментатор Сергей Курманов высказался о стиле игры «КАМАЗа» из Первой лиги под руководством главного тренера «автозаводцев» Ильдаре Ахметзянове.

«Одна из визитных карточек Ахметзянова — это давление после потери мяча в финальной трети поля. Ещё одна характерная черта — активная смена позиций при развитии атак. Центральные полузащитники и фланговые игроки меняются местами, освобождая коридоры другим футболистам для рывков. Если посмотреть на нынешний состав, видно, что многие игроки до прихода в «КАМАЗ» считались исполнителями одной конкретной позиции, а здесь они адаптируются к новым обстоятельствам, закрывают дыры, осваивают новые роли.

Новый пример – Роман Защепкин, воспитанник «Краснодара», изначально центральный полузащитник, «восьмёрка». В «КАМАЗе» он играл и центрфорварда, и флангового игрока, и даже выходил в обороне», — сказал Курманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Симбирским.

После 13 туров «КАМАЗ» с 22 набранными очками располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

