Комментатор Курманов рассказал о перспективах Ильдара Ахметзянова в РПЛ

Футбольный комментатор Сергей Курманов высказался о перспективах поработать в Российской Премьер-лиги у главного тренера «КАМАЗа» Ильдара Ахметзянова.

«Ильдар Ахметзянов мог бы работать в РПЛ? Не просто мог бы. Он должен там работать. Но есть своя специфика именно в клубах уровня РПЛ. Не в командах, а именно в клубах. Тренерам не из «пула» очень тяжело пробиться в Премьер-лигу. Некоторым везёт. Заслуженно везёт, как, например, Андрею Талалаеву. Он до «Балтики» успел сменить около десятка команд. Если вспомнить, как непросто у у него складывались отношения практически со всеми клубными руководителями на протяжении его карьеры, то становится очевидно, что путь к стабильной работе в Премьер-лиге для таких тренеров — испытание не из лёгких.

Ахметзянов похож на Талалаева? Да, сравнение очень уместное. Они похожи по темпераменту, по характеру, по подходу к делу. Ахметзянов импульсивный, резкий, взрывной, бескомпромиссный — не во всём, конечно, но во многом. И если учесть, что он работает в клубе, который не ставит перед собой больших задач, становится ясно, что в его характере хватает и амбиций, и упрямства.

Но у Ахметзянова, к сожалению, нет того, что часто требуется тренерам клубов второй половины таблицы РПЛ — звонкого имени. Одно из главных испытаний на уровне РПЛ — это авторитет в раздевалке, среди игроков, которые играют тут давно и уверенно чувствуют себя на этом уровне», — сказал Курманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Симбирским.

В нынешнем сезоне при Ахметзянове команда из Набережных Челнов занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка после 13 туров.