Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернышов: Александр Мостовой — величина и фигура, которая могла бы возглавить «Спартак»

Чернышов: Александр Мостовой — величина и фигура, которая могла бы возглавить «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможной смене тренера красно-белых и заявил, что возглавить команду мог бы Александр Мостовой.

«Что касается Луиса Гарсии в «Спартаке», ведущий российский клуб, который каждый год борется за высокие задачи и подписывает сильных футболистов, приглашает специалиста, тренировавшего средние испанские команды. Как это вообще возможно? К нам приезжали работать Адвокат, Хиддинк, Спаллетти и Виллаш-Боаш, то есть тренеры, выигрывавшие титулы в Европе и известные в мировом футболе. А сейчас мы опять приглашаем кого-то непонятного. У нас уже были тренеры, которые скакали по бровкам, прыгали и бегали. Что они дают российскому футболу и конкретному клубу?

Мы выпускаем каждый год большое количество тренеров, которые прошли хороший футбольный и игровой путь. Но, выпуская наших тренеров, мы вообще на них не ориентируемся и не смотрим. Я считаю, что Александр Мостовой — величина и фигура, которая могла бы возглавить такой серьёзный клуб, как «Спартак». Дело не только в главном тренере, но и в его помощниках. Самое главное — собрать хороший и сильный тренерский штаб. Есть много примеров, когда в Европе доверяли тренерам без опыта, но у них большая харизма, и они давали результат. Я бы пошёл по пути назначения нашего легендарного игрока в прошлом на пост тренера «Спартака», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Андрей Чернышов: никого не устраивает ни игра, ни результаты «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android