Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Василий Иванов: у «Зенита» отсутствует настрой на такие команды, как «Акрон»

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов выразил мнение, что у футболистов «Зенита» отсутствует настрой на такие команды, как «Акрон», поэтому у сине-бело-голубых произошёл спад.

«Не знаю, почему у «Зенита» такой спад. Тут нужно находиться внутри команды. Думаю, у футболистов «Зенита» где-то отсутствует настрой на такие команды, как «Акрон», поэтому такой результат. Наверное, они думают, что их очень легко обыграют, а этого не получается», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России, «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).

