Комментатор Курманов: у «КАМАЗА» самый сильный состав за последние пять лет

Футбольный комментатор Сергей Курманов высказался о составе «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Команда в нынешнем сезоне, набрав 22 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги после 13 туров.

«У «КАМАЗа» на данный момент самый сильный и глубокий состав за последние пять лет. Здесь уже нельзя жаловаться на недокомплект по позициям или на лимитчиков.

Да, финансы все такие же скромные. Но при этом костяк команды силён, есть опытные лидеры.

В чём сила этого подбора игроков? Давайте посмотрим, кто едет в «КАМАЗ». Ведь условия там, мягко говоря, не золотые. Как правило, это «голодные» футболисты. С одной стороны — те, кто ещё ничего существенного в футболе не добился, только начинает путь и ищет возможность заявить о себе. С другой — те, кто уже играл на более высоком уровне, но по разным причинам с него свалился: у каждого своя история, где-то повторяющаяся, где-то уникальная», — сказал Курманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Симбирским.