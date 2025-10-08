Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Фердинанд: Руни любит футбол, он хочет работать в этой сфере ежедневно

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд полагает, что его бывший одноклубник Уэйн Руни в ближайшее время может вернуться к тренерской работе.

«Я думаю, если бы у Уэйна появилась возможность вернуться к тренерской работе, он бы ею воспользовался, потому что он очень увлечён этим. Вместе со Стиви [Джеррардом] они не были теми ребятами, которых я считал подходящими для роли тренеров по складу личности. Но Уэйн определённо этим обладает, и я думаю, он готов взяться за любую работу.

Это стало видно на примере «Плимута» — без обид, но это очень далеко от того, где он живёт. Никто не ожидал, что он будет там работать. Он взялся за эту работу, поскольку любит футбол, хочет работать в этой сфере ежедневно. Сейчас же, я считаю, что Уэйн способен проявить себя в сфере медиа — он очень честен и открыт», — сказал Фердинанд в интервью для talkSPORT.

