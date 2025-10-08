Скидки
УЕФА рассчитывает заработать € 5 млрд на трансляции ЛЧ, Netflix заинтересован — источник

Американский стриминговый сервис Netflix собирается выйти на футбольный рынок, участвуя в торгах за глобальные права на показ одного матча Лиги чемпионов в каждом туре в рамках предстоящего обновления УЕФА правил вещания. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в настоящий момент специалисты из Netflix готовятся к подаче заявки на получение прав на трансляцию игр главного клубного турнира Европы. Отмечается, что УЕФА рассчитывает заработать около € 5 млрд на продаже прав на трансляции игр клубных турниров.

Уточняется, что вещательные компании и стриминговые сервисы смогут участвовать в торгах на нескольких рынках одновременно, что создаст конкурентную борьбу за матчи премиум-класса.

