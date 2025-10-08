«Это что, мошенники?» Второй вратарь «Ноттингем Форест» — о вызове в сборную Бразилии

Второй вратарь «Ноттингем Форест» Джон Виктор, сыгравший в нынешнем сезоне всего один матч в Кубке лиги с «Суонси Сити» (2:3), эмоционально отреагировал на вызов в сборную Бразилии вместо травмированного экс-голкипера «Ман Сити» Эдерсона Мораеса на товарищеские матчи, которые пройдут 10 и 14 октября. Подопечные Карло Анчелотти встретятся с Южной Кореей и Японией.

«Для меня это было уникальное и чудесное чувство. Ехал на игру и узнал эту новость в автобусе. Был в шоке, подумал, что это розыгрыш. У меня не было номера [Сержиу] Димаса (руководитель сборной Бразилии. – Прим. «Чемпионата»). Работал с ним в «Сантосе», именно он отправил сообщение. Они попросили мой паспорт, подумал: «Ого, это что, мошенники?»

Не знаю, мир сейчас такой… Потом он сказал, что это для вызова в сборную, был так счастлив в тот момент. Праздновал с Игором [Жезусом] по дороге на игру с «Ньюкаслом». Это было действительно здорово.

Ещё не осознал этого. Приехал сюда вчера. С тех пор как меня вызвали, показали много видеозаписей, через что я прошёл, обо всём, что происходило в моей карьере, о взлётах и ​​падениях, о том, как представлял себе этот момент, ещё играя за «Ботафого», в нескольких предварительных вызовах. И я ещё не осознал этого. Очень счастлив, очень доволен тем, что нахожусь здесь. Мне просто нужно очень благодарить бога», — приводит слова Виктора ESPN.

Виктор перешёл в английский клуб нынешним летом. Ранее он выступал за бразильский «Ботафого», с которым на клубном чемпионате мира в США смог обыграть действующего обладателя Лиги чемпионов «ПСЖ» со счётом 1:0.