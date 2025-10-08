Защитник «Челси» Кукурелья высказался о матче Ла Лиги в США

Защитник «Челси» Марк Кукурелья отметил положительный момент в матчах Ла Лиги за границей. На этой неделе УЕФА в качестве исключения разрешил провести матч Примеры за пределами Испании. Таким образом, встреча между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдёт в США.

«Это может быть хорошо, потому что зрелище переносится в другую часть света. И люди, которые находятся там и не могут позволить себе поездку, посмотрят матч испанской лиги», – приводит слова Кукурельи Sport.es.

Сегодня, 8 октября, Ла Лига официально объявила, что матч 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится 20 декабря 2025 года на стадионе «Хард Рок» в Майами, Флорида (США).