Главная Футбол Новости

Чернышов: в Индии организация на высоком уровне — 20-тысячный стадион был полностью забит

Чернышов: в Индии организация на высоком уровне — 20-тысячный стадион был полностью забит
Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов, на данный момент возглавляющий индийский «Триссур Мэджик», высказался об условиях работы в азиатской стране.

«Снова работаю в Индии. Сербия — второй дом, а Индия — уже третий. Работаю здесь четвёртый год, поэтому можно сказать, что Индия стала близкой страной. Всегда в интервью говорю, что Россия в плане работы — приоритет номер один. При работе в России финансовый вопрос отходит на второй план. Но когда едешь работать за рубеж, во главу угла ставишь финансы, чтобы было ради чего жертвовать. Однако в России готов идти на совершенно другие условия. К сожалению, каких-то конкретных предложений и общения с руководством клубов в последние годы не было.

В прошлом сезоне в Индии, в штате Керала, организовали чемпионат. Собрались очень богатые люди, где каждый взял себе команду. В этом соревновании участвует всего шесть клубов, поэтому проводится всего 10 игр. Если попадаешь в топ-4, выходишь в полуфинал. Это соревнование называется Керала Суперлига и является проектом частных людей, которые хотят развивать футбол в этом штате. Они хотят, чтобы лига разрасталась по количеству клубов и по всем другим показателям, чтобы стать конкурентным чемпионатом индийской Суперлиги. Тут организация на самом высоком уровне — мы играли в гостях на стадионе вместимостью 20 тысяч зрителей, который был полностью забит. Кроме того, матчи турнира освещает центральный спортивный канал. Более того, эти богатые люди пригласили сборную Аргентины с Месси в штат Керала, чтобы они сыграли здесь товарищеский матч с Австралией. Также они хотят построить большой суперсовременный стадион», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

