Николас Пас — лучший молодой игрок Серии А по итогам сентября

Полузащитник «Комо» Николас Пас во второй раз подряд признан лучшим молодым игроком Серии А по итогам месяца. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В сентябре футболист забил два гола и отдал две результативные передачи. В прошлом месяце «Комо» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1), переиграл «Фиорентину» (2:1), разгромил «Сассуоло» (3:0) и не выявил победителя во встрече с «Кремонезе» (1:1). На данный момент команда из Ломбардии занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства с девятью очками.

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Паса составляет € 55 млн.