Сборная Египта разгромила Джибути и вышла на чемпионат мира — 2026

Сборная Египта разгромила Джибути в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Таким образом, Египет гарантировал себе лидерство в группе A и получил путёвку на мундиаль.
Первый гол на восьмой минуте забил Ибрахим Адель. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль. Форвард отличился на 14-й и 84-й минутах.
Ранее из Африки на чемпионат мира 2026 года отобрались сборные Марокко и Туниса.
На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.
- 8 октября 2025
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:09
-
22:06
-
22:02
-
21:54
-
21:50
-
21:48
-
21:33
-
21:29
-
21:16
-
21:10
-
21:09
-
21:02
-
20:59
-
20:48
-
20:45
-
20:37
-
20:30
-
20:30
-
20:20Сержиу Консейсау возглавил «Аль-Иттихад» Официально
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:51
-
19:45
-
19:35
-
19:31