Сборная Египта разгромила Джибути и вышла на чемпионат мира — 2026

Сборная Египта разгромила Джибути в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Таким образом, Египет гарантировал себе лидерство в группе A и получил путёвку на мундиаль.

Первый гол на восьмой минуте забил Ибрахим Адель. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль. Форвард отличился на 14-й и 84-й минутах.

Ранее из Африки на чемпионат мира 2026 года отобрались сборные Марокко и Туниса.

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.