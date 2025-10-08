Скидки
Главная Футбол Новости

Сборная Египта разгромила Джибути и вышла на чемпионат мира — 2026

Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Египта разгромила Джибути в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Таким образом, Египет гарантировал себе лидерство в группе A и получил путёвку на мундиаль.

ЧМ-2026 — Африка . Группа A. 9-й тур
08 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Джибути
Окончен
0 : 3
Египет
0:1 Адель – 8'     0:2 Салах – 14'     0:3 Салах – 84'    

Первый гол на восьмой минуте забил Ибрахим Адель. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль. Форвард отличился на 14-й и 84-й минутах.

Ранее из Африки на чемпионат мира 2026 года отобрались сборные Марокко и Туниса.

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

