Главная Футбол Новости

Глава УЕФА: не думаю, что были времена сложнее с 1930-х. Во всём мире ужасная ситуация

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что футбол переживает сложные времена.

«Время коронавируса было безумным для всех. Тогда так называемая «Суперлига» пыталась сделать элитный турнир для 12 клубов. Это был сложный момент, за ними стояли огромные деньги.

А сейчас у нас каждый день войны и конфликты. Ужасные ситуации по всему миру. И всегда сложно понять, в какой степени спортивная организация может вмешаться. Не думаю, что были времена сложнее с 1930-х годов. Надеюсь, ситуация не ухудшится.

Джорджо Маркетти (заместитель генерального секретаря УЕФА. — Прим. «Чемпионата») сказал мне на днях, что УЕФА не сталкивался даже с 1% проблем по сравнению с нынешними. Мы живём в сложные времена как в футболе, так и за его пределами», — приводит слова Чеферина журналист Бен Якобс в Х.

Материалы по теме
Глава УЕФА объяснил, почему он против отстранения российских команд
