Вратарь «Сочи» Дёгтев высказался о причинах последнего места команды в РПЛ

Вратарь «Сочи» Александр Дёгтев дал комментарий касательно выступления своей команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. На данный момент южане с пятью очками замыкают турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства.

— Блекло начали сезон, будто нет искры в глазах. Как вы это воспринимали? Что творилось в команде?
— В команду пришло много футболистов из других команд, у нас не было сыгранности, не было понимания. Каждому человеку нужно время, чтобы влиться в новый коллектив. Было трудно. И это очень сильно повлияло [на результаты], приходят новые люди, кто‑то ушёл, постоянные перестановки, не было стабильности. Отсюда и результат, — сказал Дёгтев в эфире «Матч Премьер».

