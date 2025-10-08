Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Его отставка – вопрос времени». Скоулз — об Амориме в «МЮ»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что отставка Рубена Аморима с поста главного тренера «МЮ» – вопрос времени. Манкунианцы занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками после семи туров.

«Мне кажется, с Рубеном Аморимом ситуация дошла до того, что мы больше не хотим постоянно говорить об увольнении тренеров, «Манчестер Юнайтед» действительно даёт им достаточно времени. Он никогда не будет освистан болельщиками, и только после матча с «Брентфордом» (когда «МЮ» проиграл со счётом 1:3. — Прим. «Чемпионата») я подумал: «Ему дают, пожалуй, слишком много времени». Кажется, что теперь это лишь вопрос времени, когда всё закончится», – приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

Боссы «МЮ» общались с игроками команды, чтобы узнать их мнение об Амориме — ESPN
Новости. Футбол
Новости. Футбол

