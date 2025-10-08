«Не зли меня». Стало известно, что Аллегри сказал Леау в матче «Милана» и «Ювентуса»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри отчитал нападающего красно-чёрных Рафаэла Леау после ничейного результата в матче 6-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:0). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Наставник «россонери» перед выход португальца на поле на 62-й минуте встречи сказал: «не зли меня». В раздевалке после игры итальянский специалист высказал претензию форварду за его неудачные действия и неправильный настрой перед матчем. Леау имел несколько опасных моментов, но промахивался из выгодных положений.

В этом сезоне нападающий лишь дважды выходил на замену в Серии А, недавно оправившись от травмы икроножной мышцы, которую он получил в дебютном матче «Милана» в Кубке Италии с «Бари» 17 августа.