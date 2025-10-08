Расшифровка пятиминутной речи Дзюбы в раздевалке «Акрона» перед матчем с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артёма Дзюба выступил с большой речью перед игроками команды в раздевалке в преддверии матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). В этой встрече Дзюба не забил пенальти на 90+5-й минуте, также в концовке встречи из-за офсайда не был засчитан его гол.

Выступление Дзюбы заняло 4:54 секунды и опубликовано в телеграм-канале «Акрона». «Чемпионат» приводит расшифровку слов футболиста.

«Ночью очень плохо спал, на сердце, на душе неспокойно, хотел бы с вами поделиться. Что стало немножко с нами, ребят? Как мы потеряли этот момент дружбы, какой-то момент единства? Почему мы стали сомневаться друг в друге? Почему стали разрозненными? Почему перестали верить? Почему стали уходить в кучки или ещё что?

От того, что мы проиграли несколько матчей, что-то пошло не так, сразу перестали верить. Мы хотим сразу свернуть с пути? Где наш характер? Где наш командный дух?

Мы можем проиграть кому угодно, может произойти всё что угодно в этой игре, но мы не должны отступать, никогда не сдаваться. Мы должны чувствовать друг друга, понимать, [идти] плечом к плечу. Мы одно целое. Мы не просто так сегодня здесь в такой ситуации.

Это наше испытание. И как мы его пройдём? Проще всего сейчас отойти в сторону, переждать бурю, [но] она не пройдёт. Только мы, все здесь сейчас находящиеся, можем смотреть друг другу в глаза. Уважать друг друга, любить, ценить.

Они сильная команда, бесспорно, крутая команда, но не в команде сила, в людях сила, в нашем единстве. Почему мы это забыли в какой-то момент? Давайте вот с этого момента, отрезка, игры до зимней игры с тем же «Зенитом» себе поклянемся и сейчас дадим слово. Мы можем проиграть, у нас будет что-то не получаться, однако мы рядом поставим плечо. Кто-то упал — я рядом.

Все мы сейчас должны понять только одну вещь. Я вас очень прошу, услышьте меня. Чтобы наши сердца были в унисон, бились. Все здесь находящиеся. В нас не верит никто. У нас есть семьи. У нас есть наши родные. Есть болельщики, да их мало, но они с нами. Они приходят, тратят время, тратят энергию на нас. И есть мы друг у друга. Мы почему-то это забыли, почему-то начали друг к другу как-то [неправильно] относиться. Ребят, поодиночке мы не так сильны, но мы сильны, когда дружны…

Если объединимся в одну силу, в один кулак, дадим отбор любому. Ещё раз, мы должны понять одно, это время — наше время. Может получаться, что-то — нет, но мы никогда не отступим, не сдадимся. Где наша сила? Где наша отвага? Где наша честь, прежде всего? Где наше я? Мы должны быть глазами, не получается — ничего страшного. И я глупец, мы все дураки, если думаем: «Да нет, я вытащу». А нет-нет-нет, ребят, только мы все, но объединившись.

Всё, что угодно, но вы должны быть рядом. Вот я с вами, вы с собой, мы все друг с другом. Какие-то обиды, какие-то сколки, ещё что-то. Это всё не то, ребят. Это всё проходит. А вот такие мгновения, вот это и сейчас всё против нас. Нам не везёт, но самое главное, когда сейчас самый футбольный бог, ещё что-то увидит одно, и поймут все остальные. Эта ситуация нас не сломала, эта ситуация нас никак вообще не ослабила. Мы не разрознены. А, наоборот, стали сильнее. И самое главное — сплочённее. Это друг другу говорим, что с сегодняшнего момента мы не отступаем, не сдаёмся. И не отходим от проблем. Мы не боимся — мы принимаем.

Да, мы были не всегда хороши, но это было. А с сегодняшнего момента, мгновения, мы другие. Повернёмся друг к другу лицом, загляните в свои души, сердца. Все чего-то недодаём, каждый из нас. А вот давайте это исправим, здесь и сейчас сделаем определённую историю. Мы делали это, обыгрывали. Можем ли проиграть сейчас? Да, но мы не должны отступать от своих правил, от своего «я», своего ДНК.

Можем проигрывать «Зениту» во всём, слабее, медленнее, ещё что-то. Однако в одном никогда не уступим — в желании, в страсти, в отваге, что можем всё что угодно, но никогда не сдадимся. Мы всегда будем сражаться. Всегда будем биться. Всегда друг за друга. Мы договорились? Так что давайте», — сказал Дзюба.