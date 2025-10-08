Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России Писарев: когда выезжаем за пределы Москвы, ощущаем особую поддержку

Тренер сборной России Писарев: когда выезжаем за пределы Москвы, ощущаем особую поддержку
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал об особой поддержке болельщиков национальной команды, когда россияне играют за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Сборная России 10 октября встретится с командой Ирана на стадионе «Волгоград Арена».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я заметил, когда в том же Волгограде играли против сборной Кубы, пришёл почти полный стадион. Играем в Краснодаре с командой Брунея — аншлаг. То есть когда выезжаем за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга, чувствуем особую поддержку, теплоту, независимо от соперника, а сейчас будет ещё и хороший оппонент. Уверен, что послезавтра в Волгограде будет полный стадион», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила
Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android