Тренер сборной России Писарев: когда выезжаем за пределы Москвы, ощущаем особую поддержку

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал об особой поддержке болельщиков национальной команды, когда россияне играют за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Сборная России 10 октября встретится с командой Ирана на стадионе «Волгоград Арена».

«Я заметил, когда в том же Волгограде играли против сборной Кубы, пришёл почти полный стадион. Играем в Краснодаре с командой Брунея — аншлаг. То есть когда выезжаем за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга, чувствуем особую поддержку, теплоту, независимо от соперника, а сейчас будет ещё и хороший оппонент. Уверен, что послезавтра в Волгограде будет полный стадион», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».