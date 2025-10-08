«Он всегда голоден». Главный тренер сборной Португалии — о Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко отозвался о капитане команды нападающем Криштиану Роналду.

«Я работал со многими гениями. У них элитный мозг. Но что характерно Роналду, так это то, что он всегда голоден. Обычно футболисты, достигнув чего-нибудь, на следующее утро уже не так голодны. У Роналду я такого не видел. Для него следующее утро – это возможность стать сильнее и снова победить. Это уникально», – приводит слова Мартинеса GiveMeSport.

Криштиану Роналду — один из самых титулованных футболистов в истории: пятикратный обладатель «Золотого мяча» и Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Он является лучшим бомбардиром среди сборных, а также в истории Евро, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.