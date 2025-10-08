Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Операционный директор «Брентфорда» перейдёт в «Манчестер Юнайтед» — Мокбел

Операционный директор «Брентфорда» перейдёт в «Манчестер Юнайтед» — Мокбел
Операционный директор «Брентфорда» Амиш Манек назначен директором по футбольным операциям «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист BBC Сэми Мокбел в своём аккаунте в соцсети X.

Манек работал в «Брентфорде» с 2022 года, до этого занимая пост в лондонском «Арсенале». В манчестерском клубе он будет курировать работу штаб-квартиры в Каррингтоне.

Напомним, ранее Стивен Торпи, который тоже работал в «Брентфорде», был назначен директором академии «красных дьяволов». Он также участвовал в деятельности академий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

После 7 туров «Манчестер Юнайтед» с 10 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

