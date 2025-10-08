Сын Микеля Артеты сыграл за «Арсенал» U17

Габриэль Артета Берналь, старший сын главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, принял участие в матче «канониров» с «Уотфордом» в возрастной категории до 17 лет в рамках Кубка премьер-лиги. Об этом сообщает Arsenal Youth.

Футболист выступает в качестве правого вингера, на раннем этапе своего футбольного образования он также находился в системе лондонского клуба. На данный момент неизвестно, станет ли Артета-младший подписывать контракт с «Арсеналом».

На данный момент взрослая команда «Арсенала» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства с 16 очками. Артета работает в этом клубе с 2019 года.