Глава УЕФА Чеферин включил Роналду в топ-3 лучших игроков в истории футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду одним из трёх величайших футболистов в истории.

– Насколько важен Криштиану Роналду для футбола?

– Начнём с того, что я считаю его безусловно величайшим промоутером Португалии в мире. И никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. Он не хочет останавливаться, хочет продолжать.

Его достижения впечатляют, нам понадобилось бы два часа, чтобы всё перечислить. Отношусь к нему с огромным уважением и как к человеку, и как к футболисту. Мы также знаем, что он делает в плане благотворительности, хотя не обязан. Криштиану Роналду – одно из трёх величайших имён в истории футбола, – приводит слова Чеферина Record.