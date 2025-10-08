Совладелец «МЮ» заявил, что Аморим получил три года для исправления ситуации в команде

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф сообщил, что у главного тренера команды Рубена Аморима есть в общей сложности три года на улучшение турнирного положения «красных дьяволов», специалист работает в клубе с 2024-го.

«У Аморима был не лучший сезон. За три года Рубен должен показать, что он замечательный тренер. Именно на этом сроке я бы и остановился: три года, ведь в футболе невозможно внести изменения за один вечер.

Я помню, как в первые два года были призывы отправить в отставку сэра Алекса Фергюсона. Посмотрите на Артету в «Арсенале»: в первые два года он пережил непростой период. Нужно набраться терпения и обратить внимание на результаты в долгосрочной перспективе.

Я иногда не понимаю прессу. Они хотят мгновенного результата. Они думают, что это работает как выключатель. Ну, знаете: нажимаешь на него, а уже завтра всё прекрасно. Нельзя управлять таким клубом как «Манчестер Юнайтед», опираясь на слишком быстрые решения, сделанные в угоду журналисту, который каждую неделю реагирует на всё», — сказал Рэтклифф в интервью для The Times.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 10 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.