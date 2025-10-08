«Я же то же самое делаю». Ташуев — о стиле игры Гвардиолы

Известный российский тренер Сергей Ташуев сравнил своё видение футбола со стилем игры команд Хосепа Гвардиолы.

«14 октября под эгидой РФС пройдёт тренерская конференция, которую инициировал Михаил Данилович Гершкович, там будут выступать бывшие тренеры и действующие — планируем читать доклады, как в СССР. Для нас важно встречаться и обсуждать идеи.

У меня есть большой доклад Гвардиолы, читаешь его и думаешь: «А почему это он говорит? Я же то же самое делаю». Мы с ним идём параллельно — он на своем уровне, а я на своем. Идеи у нас с ним одни и те же.

«Барселона» Гвардиолы отличалась агрессивным прессингом: четыре зоны вертикальны, инсайды сужаются, игроки расположены близко друг к другу. Второй момент — система отскоков: я игрокам говорил, что при атаке нужно отскакивать в зоны, как в баскетболе. Читаю доклад Гвардиолы, он то же самое пишет — ёлки-палки, ну вот откуда? (Смеётся). Мы не только одинаково на футбол смотрим, у нас даже тройная аналогия. Или он у нас подсмотрел, или мы у него», — приводит слова Ташуева РБ Спорт.

Последним местом работы Ташуева является грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2024 года по май 2025 года.