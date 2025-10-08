Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я же то же самое делаю». Ташуев — о стиле игры Гвардиолы

«Я же то же самое делаю». Ташуев — о стиле игры Гвардиолы
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Сергей Ташуев сравнил своё видение футбола со стилем игры команд Хосепа Гвардиолы.

«14 октября под эгидой РФС пройдёт тренерская конференция, которую инициировал Михаил Данилович Гершкович, там будут выступать бывшие тренеры и действующие — планируем читать доклады, как в СССР. Для нас важно встречаться и обсуждать идеи.

У меня есть большой доклад Гвардиолы, читаешь его и думаешь: «А почему это он говорит? Я же то же самое делаю». Мы с ним идём параллельно — он на своем уровне, а я на своем. Идеи у нас с ним одни и те же.

«Барселона» Гвардиолы отличалась агрессивным прессингом: четыре зоны вертикальны, инсайды сужаются, игроки расположены близко друг к другу. Второй момент — система отскоков: я игрокам говорил, что при атаке нужно отскакивать в зоны, как в баскетболе. Читаю доклад Гвардиолы, он то же самое пишет — ёлки-палки, ну вот откуда? (Смеётся). Мы не только одинаково на футбол смотрим, у нас даже тройная аналогия. Или он у нас подсмотрел, или мы у него», — приводит слова Ташуева РБ Спорт.

Последним местом работы Ташуева является грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2024 года по май 2025 года.

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола одержал 250-ю победу — быстрее всех в АПЛ
Истории
Хосеп Гвардиола одержал 250-ю победу — быстрее всех в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android