Главный тренер сборной Аргентины заявил, что не будет рисковать Месси в предстоящих матчах
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не будет подвергать риску капитана команды Лионеля Месси или любого другого игрока, который может быть не на 100% здоров, в предстоящих товарищеских матчах.

«Мы примем решение и посмотрим, как он и остальные игроки себя чувствуют. Мы поговорим с ним и остальными. Идея в том, чтобы никем не рисковать. Это важные матчи для сборной, хоть и товарищеские. Если у кого-то возникнут небольшие проблемы, будь то у него [Месси] или у кого-то ещё, мы не собираемся рисковать», — приводит слова Скалони ESPN.

11 октября Аргентина встретится с Венесуэлой в Майами, а 13 октября проведёт матч с Пуэрто-Рико в Чикаго.

