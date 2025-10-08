Скидки
«Зенит» предъявил долг «Химкам» в размере 77,4 млн рублей

«Зенит» обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении долга перед ним в размере 77,4 млн рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом подмосковного футбольного клуба «Химкам». Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте суда.

Суд получил заявление 6 октября, но не принял решение клуб, так как из Санкт-Петербурга не приложил документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.

Напомним, 18 июня официальный телеграм-канал «Химок» объявил о приостановке деятельности клуба в его нынешнем виде. Ранее красно-чёрные не смогли из-за финансовых проблем оформить лицензию РФС-I, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2024/2025 подмосковная команда финишировала в РПЛ на 12-м месте, набрав 29 очков в 30 матчах.

Подмосковные «Химки» признаны банкротом по решению суда
