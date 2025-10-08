Вингер «Реала» Франко Мастантуоно высказался о сравнении Ламином Ямалем

18-летний вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно ответил на вопрос о сравнении с полузащитником «Барселоны» Ламином Ямалем в СМИ.

«В футболе такие споры ведутся постоянно. Газеты делают заголовки, но меня это не беспокоит, потому что я ни с кем себя не сравниваю. Ламин — отличный игрок, который переживает невероятный момент в своей карьере, а я просто стараюсь сосредоточиться на своих делах», — приводит слова Мастантуоно DSports.

В текущем сезоне Мастантуоно сыграл за «Реал» девять матчей во всех турнирах, в которых отменился одним голом и одной результативной передачей. Ямаль принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре ассиста.