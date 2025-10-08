Скидки
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на защитника «Баварии» — Bild

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят усилиться защитником «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюлем Юпамекано. Об этом сообщает Bild.

Срок трудового договора игрока с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года, переговоры о продлении контракта на данный момент продвигаются медленно, вышеназванные клуба английской Премьер-лиги следят за ситуацией. «Реал» и «Барселона» также являются претендентами на француза.

В нынешнем клубном сезоне Юпамекано принял участие в девяти матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

