Воспитанник «МЮ» Митчелл заявил, что подписать контракт с новым клубом ему помог ChatGPT

Воспитанник «МЮ» Митчелл заявил, что подписать контракт с новым клубом ему помог ChatGPT
Игрок «Лейтон Ориент», воспитанник «Манчестер Юнайтед» Деметри Митчелл рассказал, что подписать контракт с новым клубом ему помог чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT.

«Ориент» прислал мне предложение, и я начал пользоваться ChatGPT, спрашивая, как вести переговоры, что говорить. Я также спросил: «Вот сколько я заработал в прошлом сезоне. Я переезжаю в Лондон, сколько будет стоить жизнь там? Мои жена и ребёнок переедут со мной».

Я действительно считал, что должен зарабатывать немного больше. И потом, поскольку я не пользовался услугами агента, мне положен подписной бонус. ChatGPT – мой лучший агент на сегодняшний день. Комиссия агента – 5%, а премиум-подписка ChatGPT стоит всего £ 15 в месяц», – приводит слова Митчелла RMC Sport.

