«Это несправедливо по отношению к турниру». Де Йонг – о матче «Барселоны» и «Вильярреала»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал решение провести матч 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и сине-гранатовыми на стадионе «Хард Рок» в Майами, Флорида (США).

«Мне не нравится, что мы будем играть там, и я с этим не согласен. Это несправедливо по отношению к турниру. Теперь мы играем выездной матч на нейтральном поле. Мне это не нравится, и я не думаю, что это правильно для игроков. Клубы получат за это деньги, но я не согласен с проведением матча Ла Лиги в Майами. Я понимаю, что другие клубы не согласны», – приводит слова де Йонга Sport.es.

Ранее появлялась информация, что испанские клубы заработают € 5-6 млн благодаря матчу в Америке.