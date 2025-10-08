Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это несправедливо по отношению к турниру». Де Йонг – о матче «Барселоны» и «Вильярреала»

«Это несправедливо по отношению к турниру». Де Йонг – о матче «Барселоны» и «Вильярреала»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал решение провести матч 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и сине-гранатовыми на стадионе «Хард Рок» в Майами, Флорида (США).

«Мне не нравится, что мы будем играть там, и я с этим не согласен. Это несправедливо по отношению к турниру. Теперь мы играем выездной матч на нейтральном поле. Мне это не нравится, и я не думаю, что это правильно для игроков. Клубы получат за это деньги, но я не согласен с проведением матча Ла Лиги в Майами. Я понимаю, что другие клубы не согласны», – приводит слова де Йонга Sport.es.

Ранее появлялась информация, что испанские клубы заработают € 5-6 млн благодаря матчу в Америке.

Материалы по теме
«Вильярреал» и «Барселона» сыграют матч Ла Лиги в Майами 20 декабря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android