Алексей Миранчук — о долгих перелётах для игры за сборную: понимаю, что это данность

Полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук высказался о расстояниях, которые он вынужден преодолевать для прибытия в расположение национальной команды. В ближайших матчах россияне сыграют с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

— Уже привыкли к столь долгой дороге? Настраиваетесь на предстоящий матч, есть шанс появиться на поле?

— Привыкнуть тяжело. Просто понимаю, что это данность. Спокойно отношусь к этому. Что касается моего появления, то я готов, но нужно спрашивать у Карпина, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке, Боливия занимает 77-ю позицию.