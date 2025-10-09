Сборная Аргентины разгромила Нигерию в плей-офф молодёжного ЧМ-2025

В ночь с 8 на 9 сентября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Аргентины U20 и сборная Нигерии той же возрастной категории. Матч закончился разгромной победой южноамериканской сборной со счётом 4:0.

Первый гол в матче забил нападающий «Байера» Алехо Сарко на второй минуте. Затем полузащитник Махер Карризо, выступающий за «Велес Сарсфилд», отметился дублем, отличившись на 23-й и 53-й минутах. Форвард «Интер Майами» Матео Сильветти установил окончательный счёт на 66-й минуте – 4:0.

В четвертьфинале национальная команда Аргентины U20 встретится с молодёжной сборной Мексики (11 октября).

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.