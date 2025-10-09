Скидки
Гарри Кейн пропустит предстоящий матч сборной Англии с Уэльсом

Гарри Кейн пропустит предстоящий матч сборной Англии с Уэльсом
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн пропустит товарищеский матч с командой Уэльса, который состоится 9 октября и начнётся в 21:45 мск. Об этом сообщил главный тренер сборной Англии Томас Тухель.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Уэльс
«Гарри пропустит завтрашний матч. В своей последней игре за «Баварию» он получил ушиб. Ему было слишком больно бить по мячу, поэтому играть завтра было бы слишком рискованно. Мы дали ему возможность отдохнуть. Уверен, что он будет готов к матчу с Латвией», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Отборочный матч чемпионата мира 2026 года с Латвией состоится 14 октября.

В составе национальной команды Кейн провёл 109 матчей, в которых отметился 74 голами.

Стал известен план «Баварии» по продлению контракта с Кейном
