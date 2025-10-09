Колумбия обыграла ЮАР в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира

В ночь с 8 на 9 сентября завершился матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Колумбии U20 и сборная ЮАР той же возрастной категории. Матч закончился победой южноамериканской сборной со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающий колумбийского «Хуниора» Джоэл Канчимбо на седьмой минуте. Во втором тайме игрок сборной ЮАР Мфундо Вилакази сравнял счёт на 51-й минуте, реализовав пенальти. На 63-й минуте Найзер Вильярреал вывел вперёд свою команду, а на 90+6-й минуте он же закрепил победу Колумбии, оформив дубль и сделав счёт 3:1.

Соперник сборной Колумбии по четвертьфиналу ещё не определён, им могут стать команды Японии или Франции.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.