Тухель объяснил отсутствие Беллингема, Фодена и Грилиша в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос об отсутствии в составе команды полузащитников Джуда Беллингема, Филипа Фодена и Джека Грилиша и заявил, что игроки вернутся в сборную только в том случае, если команда станет более сплочённой от этого.

«Мы приедем как андердоги, потому что не выигрывали много десятилетий и будем встречаться с командами, которые побеждали много раз. Так что мы должны приехать как единая команда, иначе у нас не будет шансов.

Недавно смотрел документальный фильм про «Нью-Ингленд Пэтриотс» и услышал фразу: «Мы не коллекционируем самых талантливых игроков. Мы строим команду».

Полностью с ней согласен. Мы тоже стараемся делать именно так. Трофеи завоевывает команда, а не кто-то один. Мы берём парней, которые дают сплочённость и согласованность, необходимые для создания лучшей команды. Потому что мы должны приехать туда как лучшая команда», – приводит слова Тухеля Daily Mail.