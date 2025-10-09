Моуринью: говорить, что у Португалии нет амбиций выиграть чемпионат мира — чушь

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира — 2026.

«Если посмотреть на то, что сейчас очевидно, – состав сборной – мы говорим о футболистах, выступающих за крупнейшие португальские клубы, а также в лучших европейских лигах. Престиж чрезвычайно высок и он становится только больше.

Всегда можем говорить об игроках и тренерах прошлого, но минуло так много лет, что теперь нужно думать о новых талантах. Португальская футбольная федерация создаёт все условия для того, чтобы мы могли иметь те условия, которые у нас есть сегодня. В год чемпионата мира говорить, что у нас нет амбиций выиграть его, – это чушь», — приводит слова Моуринью O Jogo.