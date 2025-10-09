«Семак же терпит Соболева». Быстров — о том, сколько ещё будет играть Дзюба

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, сколько ещё нападающий «Акрона» Артём Дзюба будет играть.

«Как долго Дзюба ещё будет играть? Это вопрос к тренеру, сколько он готов терпеть такого нападающего. Семак же терпит Соболева, а он ещё хуже чем Дзюба, понимаете, в чём парадокс», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.