Глушенков ответил директору академии «Чертаново» о том, что заиграл бы в «Барселоне»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил директору академии «Чертаново» Николаю Ларину на слова о том, что он атакующий хавбек сине-бело-голуых мог бы заиграть в «Барселоне».

«Заиграть в «Барселоне»? Зачем? Я живу сегодняшним днем и ничего загадывать не буду. Если глобально, то, конечно, хотел бы попробовать свои силы в топовой европейской лиге», — приводит слова Глушенкова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне во всех турнирах Глушенков сыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.

