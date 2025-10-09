Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин высказался о предстоящем матче сборной России с Ираном

Сёмин высказался о предстоящем матче сборной России с Ираном
Аудио-версия:
Комментарии

Известный советский и российский футбольный тренер, экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче сборных России и Ирана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть хорошие предпосылки. Есть группа ребят, которые более опытные, которые играют за границей в хороших клубах. И есть хорошая наша молодёжь. Такая как Батраков, Кисляк. Это талантливые игроки, они могут в дальнейшем играть ключевую роль в нашей команде. Иран на чемпионате мира играет, а мы не играем по различным причинам. Сборная должна проще на это смотреть и сыграть в свою лучшую игру. Так же, как и каждый игрок, выходя за национальную сборную, должен полностью показывать свою самоотдачу, свой уровень мастерства. Тогда обязательно должна быть победа», — приводит слова Сёмина издание Sport24.

Встреча России и Ирана состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сборная Ирана прибыла в Волгоград на матч с командой России

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android