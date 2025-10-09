Сёмин высказался о предстоящем матче сборной России с Ираном

Известный советский и российский футбольный тренер, экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче сборных России и Ирана.

«Есть хорошие предпосылки. Есть группа ребят, которые более опытные, которые играют за границей в хороших клубах. И есть хорошая наша молодёжь. Такая как Батраков, Кисляк. Это талантливые игроки, они могут в дальнейшем играть ключевую роль в нашей команде. Иран на чемпионате мира играет, а мы не играем по различным причинам. Сборная должна проще на это смотреть и сыграть в свою лучшую игру. Так же, как и каждый игрок, выходя за национальную сборную, должен полностью показывать свою самоотдачу, свой уровень мастерства. Тогда обязательно должна быть победа», — приводит слова Сёмина издание Sport24.

Встреча России и Ирана состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена». Сборная Ирана располагается на 21‑м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда России находится на 33‑й строчке.

