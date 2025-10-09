Ибрагимович включил экс-тренера сборной России в список тех, кто изменил футбол

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник футбольного «Милана» Златан Ибрагимович назвал тренеров, которые изменили футбол.

«У меня были Капелло, Моуринью, Гвардиола, Анчелотти — эти четверо и есть настоящий футбол, они его изменили. Я бы хотел поработать с Клоппом и Фергюсоном», — приводит слова Ибрагимовича Goal.

Капелло возглавлял сборной России с 2012 по 2015 год. Также он тренировал такие клубы, как «Милан», «Реал», «Рома», «Ювентус» и национальную команду Англии. Всего под руководство Капелло сборная России провела 33 матча, в которых одержала 17 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.