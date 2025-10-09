Скидки
«Хочу, чтобы удивления было ещё больше». Талалаев — об игре «Балтики»

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями об игре калининградской команды в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Когда мы в июле проводили второй предсезонный сбор в Сочи, я сказал руководству, что если наши иностранцы не упадут без сил от работы, то мы всех удивим. И удивим так, что сами удивимся. Сейчас я хочу, чтобы удивления было ещё больше. Команда — это живой организм. Тренер должен чувствовать поддержку руководства клуба», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков по результатам 11 проведённых встреч.

