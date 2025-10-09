Скидки
Глушенков — о Ямале: я бы посмотрел, как он будет играть в матче с Россией

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

«Я бы посмотрел, как он будет играть в матче Россия — Испания. Мы бы постарались навязать борьбу, будь такая игра», — приводит слова Глушенкова «РИА Новости Спорт».

Ранее Глушенков ответил директору академии «Чертаново» на слова о том, что он атакующий хавбек сине-бело-голуых мог бы заиграть в каталонском клубе.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Глушенков сыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. 18-летний Ямаль провёл в текущем клубном сезоне пять матчей и забил два гола. Также в его активе четыре результативные передачи.

Чем уникален Ламин Ямаль:

