Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джибриль Сиссе: не думаю, что Мбаппе будет так же почитаем французами, как Зидан

Джибриль Сиссе: не думаю, что Мбаппе будет так же почитаем французами, как Зидан
Комментарии

Бывший нападающий «Марселя» и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе считает, что французские болельщики не будут ценить форварда Килиана Мбаппе так, как Зинедина Зидана.

«Я не думаю, что Килиан Мбаппе когда-нибудь будет так же почитаем французами, как Зинедин Зидан. Ему будет очень трудно подняться на этот уровень. Мбаппе, безусловно, любим болельщиками, он выдающийся игрок, но Зидана обожала вся Франция. Думаю, мы больше не увидим футболиста, которого бы любили так же сильно, как его — и продолжают любить до сих пор», — приводит слова Сиссе Goal.

За сборную Франции Мбаппе провёл 92 матча, в которых забил 52 гола. На счету Зидана 108 игр и 31 гол за национальную команду Франции.

Материалы по теме
Мбаппе забил 60 голов в Лиге чемпионов. Он сделал это быстрее Роналду
Истории
Мбаппе забил 60 голов в Лиге чемпионов. Он сделал это быстрее Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android