Джибриль Сиссе: не думаю, что Мбаппе будет так же почитаем французами, как Зидан

Бывший нападающий «Марселя» и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе считает, что французские болельщики не будут ценить форварда Килиана Мбаппе так, как Зинедина Зидана.

«Я не думаю, что Килиан Мбаппе когда-нибудь будет так же почитаем французами, как Зинедин Зидан. Ему будет очень трудно подняться на этот уровень. Мбаппе, безусловно, любим болельщиками, он выдающийся игрок, но Зидана обожала вся Франция. Думаю, мы больше не увидим футболиста, которого бы любили так же сильно, как его — и продолжают любить до сих пор», — приводит слова Сиссе Goal.

За сборную Франции Мбаппе провёл 92 матча, в которых забил 52 гола. На счету Зидана 108 игр и 31 гол за национальную команду Франции.