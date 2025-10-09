Скидки
«В «Балтике» на подходе есть ещё игроки для сборной России». Талалаев — о вызове Бевеева

«В «Балтике» на подходе есть ещё игроки для сборной России». Талалаев — о вызове Бевеева
Аудио-версия:
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о вызове в сборную России на октябрьские товарищеские матчи защитника калининградцев Мингияна Бевеева.

«В расширенном списке, помимо Бевеева, были ещё двое наших игроков. Бориско и Саусь. Это отражает то, что происходит. Причём у нас на подходе ещё несколько человек для национальной команды. Считаю, что тренерский штаб сборной России комплексно работает по составу. Не собираюсь утверждать, что Бевеев должен сыграть за сборную России в ближайших матчах. Подобные вопросы всегда должен решать главный тренер команды», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Бевеев впервые в карьере вошёл в итоговый состав сборной России. Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде и с командой Боливии 14 октября в Москве.

«Хочу, чтобы удивления было ещё больше». Талалаев — об игре «Балтики»

Как сборная России играет при Карпине:

