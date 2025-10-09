Скидки
Футбол

«Зенит» проявляет интерес к 17-летнему бразильскому полузащитнику — Itatiaia

«Зенит» проявляет интерес к 17-летнему бразильскому полузащитнику — Itatiaia
Комментарии

17-летний бразильский полузащитник Бруниньо оказался в поле зрения европейских клубов на фоне своего стремительного прогресса в составе «Атлетико Паранаэнсе». Футболист привлёк интерес со стороны «Тоттенхэма» (Англия), «Бетиса» (Испания) и «Зенита» (Россия), сообщает Itatiaia.

Представители всех трёх клубов выразили готовность ускорить переговоры о возможной покупке 17-летнего полузащитника и продолжают следить за его развитием.

В бразильском клубе считают, что Бруниньо является ценным активом клуба и может быть продан уже в первом полугодии следующего сезона. Однако игрок сможет покинуть Бразилию только после достижения 18 лет — 16 августа 2026 года.

Бруниньо, который уже принимал участие в нескольких тренировках с основным составом, в скором времени может получить первые минуты за главную команду в матчах Серии B чемпионата Бразилии.

Комментарии
