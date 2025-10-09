«Бред». Александр Мостовой отреагировал на идею о запрете легионеров в Кубке России

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на идею о запрете на легионеров в Фонбет Кубке России. Ранее министр спорта РФ заявил, что это интересная перспектива, которая «будет проработана».

«Я сначала подумал, что это какая-то шутка. У нас в командах по 10-15 иностранцев. А где они играть будут? Зачем их тогда покупать за 20–30 млн? Ты договариваешься и скажешь: «Смотри, у тебя только чемпионат, кубки ты играть не будешь — правила такие». Бред», — приводит слова Мостового News.ru.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).

