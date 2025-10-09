Товарищеский матч Аргентины перенесён в другой город США после действий Трампа — AP

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Пуэрто‑Рико, который изначально планировалось провести в Чикаго, перенесён во Флориду. Об этом сообщает издание AP.

По информации источника, решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп отправил в район Чикаго подразделения Национальной гвардии для подавления акций протеста против ужесточения иммиграционной политики.

Отмечается, что игра, намеченная на 14 октября (мск) на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго, теперь пройдёт на стадионе «Чейз» в Форт‑Лодердейле. Ранее называлась версия, что причиной переноса стали низкие продажи билетов.

Этой осенью в Чикаго было арестовано более 1000 мигрантов. Администрация Трампа заявляла о планах задействовать Национальную гвардию для ускорения депортаций нелегальных иммигрантов. После этого в городе начались протесты.

